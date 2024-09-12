В частности, враг продвинулся возле Невельского и Клещиевки.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Враг оккупировал еще один населенный пункт Донецкой области – село Лесовка Покровского района.

"Враг оккупировал Лесовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клещиевки, Невельского, в Украинска и окрестностях. Уточнен район Калиновки", – говорится в сообщении. Видео дня

Война в Украине: ситуация на Донбассе

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 11 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 93 боевых столкновения с противником, 23 из которых еще продолжались.

Отмечалось, что на Покровском направлении наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Еще 22 боевых столкновения было зафиксировано на Кураховском направлении. Там захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки.

В то же время офицер бригады Нацгвардии оперативного назначения "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал, что бойцам Сил обороны удалось остановить продвижение оккупантов направлении города Селидово Донецкой области, но сами штурмы не прекращаются.

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