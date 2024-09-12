Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Донецкой области.
Об этом сообщает проект DeepState. Враг оккупировал еще один населенный пункт Донецкой области – село Лесовка Покровского района.
"Враг оккупировал Лесовку, а также продвинулся возле Лисовки, Клещиевки, Невельского, в Украинска и окрестностях. Уточнен район Калиновки", – говорится в сообщении.Видео дня
Война в Украине: ситуация на Донбассе
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 11 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 93 боевых столкновения с противником, 23 из которых еще продолжались.
Отмечалось, что на Покровском направлении наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Еще 22 боевых столкновения было зафиксировано на Кураховском направлении. Там захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах Константиновки, Украинска и Георгиевки.
В то же время офицер бригады Нацгвардии оперативного назначения "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал, что бойцам Сил обороны удалось остановить продвижение оккупантов направлении города Селидово Донецкой области, но сами штурмы не прекращаются.