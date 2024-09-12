Противнику приходится дорого платить за любой успех на фронте.

Россия усиливает давление на растянутую линию фронта Украины на востоке, ведя ожесточенные бои за два города, которые могут приблизить оккупационную армию к достижению ее главной военной цели.

Как пишет The Wall Street Journal, захватчики обстреливают украинский логистический центр Покровск и пытаются захватить важные высоты в Часовом Яру. Эти два населенных пункта дали бы России возможность попытаться захватить остальную восточную Донецкую область.

Сейчас оккупационные войска неуклонно продвигаются к Покровску. Сейчас они находятся лишь в нескольких километрах от города, за который Украина продолжает яростно бороться, хотя противник преобладает в вооружении и численно.

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Кроме того, россияне возобновили атаки на Торецк, Курахово и Угледар. Обе стороны борются за то, чтобы достичь успехов до ноября, когда холод и первый снег усложнят продвижение, а в США пройдут президентские выборы.

Этим летом самым опасным наступлением России стал город Покровск - важный логистический центр для украинских сил на востоке. Украинские войска в этом районе утверждают, что их оборону подрывает недостаточное количество артиллерийских снарядов и отсутствие хорошо обученных войск. Несмотря на это, ВСУ заставляют российскую армию платить высокую цену за успехи, которые часто достигаются отправкой групп пехоты с низкими шансами на выживание.

Как отмечается, Покровск сейчас является точкой опоры для действий Сил обороны на востоке. Он является дорожным и железнодорожным узлом, через который проходит основной маршрут снабжения украинских сил в Донецкой области.

Потеря города приведет к тому, что Константиновка и Часов Яр будут иметь один основной путь снабжения с северо-востока и российские войска приблизятся к западному краю Донецкой области.

В то же время Часов Яр расположен на высокой точке, что, в случае захвата, даст значительное преимущество россиянам в усилиях захватить Краматорск и Славянск.

Оттуда РФ было бы легче наносить удары из артиллерии и беспилотников по украинским военным подразделениям и позициям.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром РФ пошла в наступление с кучей бронетехники под Покровском.

"Утром сегодня в количестве 14 единиц тяжелой бронетехники в районе населенного пункта Красногоровка пошли в атаку. Сейчас 5 единиц уже подбито - 4 БМП и 1 танк. Далее бои продолжаются. Также уничтожено около 30 оккупантов - это только за ночь, другие данные будут позже. За прошедшие сутки было ликвидировано около 50 оккупантов, сбито более 10 БПЛА и деактивировано средствами РЭБ 97 единиц БПЛА врага", - рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий.

По последним данным, город Часов Яр (Донецкая область) полностью контролируется Вооруженными силами Украины, количество атак на этот населенный пункт несколько снизилось, но враг не оставляет намерения его захватить.

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