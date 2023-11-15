Оккупанты в большинстве случаев могут только обороняться, отметил эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, сейчас на нашей земле в разы больше военных РФ, чем в начале вторжения, однако эффективность этой группировки намного ниже.

Противники системно насыщают зону боевых действий на нашей земле оккупантами, однако не имеют при этом возможности обеспечивать их всем необходимым, говорится в материале военно-политического обозревателя Александра Коваленко на obozrevatel.com. "Именно поэтому эффективность группировки более чем в 400 тысяч намного ниже, чем эффективность 180-тысячной группировки", - отметил эксперт.

По его сведениям, в таких условиях враги в большинстве случаев могут выполнять оборонительные функции, "и то исключительно опираясь на людской ресурс и затыкая им все прорехи в обеспечении и качестве личного состава".

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"Результатом этого становятся колоссальные потери и нестабильный фронт, удержание которого при всех усилиях не представляется для РОВ (российских оккупационных войск, - Ред.) возможным", - добавил аналитик.

Коваленко напомнил, что 24 февраля прошлого года на украинскую землю вторглись 180 тысяч российских захватчиков.

Вот такие стоит прочитать важные украинские новости - война продолжается:

В конце октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил, что на пока еще захваченных землях нашей страны находятся свыше 400 тыс. российских военных.

Защитники Украины дают достойный отпор захватчикам. На нашей территории РФ уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 15 ноября 2023 года составляют приблизительно 314 тыс. 290 захватчиков.

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