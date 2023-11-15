Всего в Украине ВСУ ликвидировали 314 тысяч 290 оккупантов.

Вооруженные силы Украины ликвидировали за последние сутки еще 820 российских оккупантов, которые пришли с войной на украинскую землю.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 314 тыс. 290 (+820 за сутки) человек.

Танков оккупантов было уничтожено 5 тыс. 377 (+15) единиц, боевых бронированных машин - 10 тыс. 104 (+18), артиллерийских систем - 7 тыс. 647 (+58), реактивных систем залпового огня - 884 (+2).

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Средств противовоздушной обороны было уничтожено 582 (+2) единицы, самолетов - 323 (+1), вертолетов - 324, беспилотников оперативно-тактического уровня - 5 тыс. 675 (+26), крылатых ракет - 1 тыс. 562 (+1).

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 22 единицы, подводных лодок - 1, автомобильной техники и автоцистерн - 10 тыс. 20 (+47) и специальной техники - 1 тыс. 83 (+2). В Генштабе отметили, что соответствующие данные еще уточняются.

ВСУ нанесли новые удары по армии РФ

Как сообщал УНИАН, 14 ноября авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии российских захватчиков.

Украинская ПВО также уничтожила штурмовик Су-25 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Бойцы ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства ПВО и состав горюче-смазочных материалов противника.

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