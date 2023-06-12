Украинский дрон заснял работу российского заградительного отряда.

Когда СМИ начали писать о создании заградительных отрядов в российской армии, в это сначала с трудом верилось. Но затем в качестве подтверждения начали появляться свидетельства военных РФ, попавших в плен.

А сегодня, 12 июня, в Телеграмм-канале "Ищи своих" появилось видео, на котором якобы запечатлена "работа" одного из российских заградительных отрядов.

На записи - российский заградотряд расстреливает солдат РФ, бежавших со своих позиций. Все это фиксирует украинский дрон. Судя по кадрам, одному из оккупантов выжить не удалось после огневой "дружественного огня" других военных РФ.

Заградотряды в армии РФ

Россия начала применять тактику заградительных отрядов в начале войны полномасштабной войны. Это подтверждали многочисленных перехваты разговоров оккупантов.

Суть работы заградотрядов - останавливать отступающих с поля боя военных и под угрозой смерти возвращать их обратно.

Еще в 2022 году стало известно, что российское командование выставило так называемые заградительные отряды "кадыровцев" на разных участках фронта.

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