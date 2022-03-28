Бизнесмен из близкого окружения Путина заявил об "адской идеологической мобилизации".

Российский олигарх из близкого окружения Путина Олег Дерипаска заявил после речи президента США Джо Байдена в Варшаве, что мир готовится к идеологической мобилизации и затяжной войны.

Об этом пишет Reuters.

Дерипаска осудил войну, которую РФ развязала в Украине, назвал действия диктатора Путина "безумием, которое опозорит грядущие поколения". До недавнего времени бизнесмен надеялся, что война закончится в несколько недель назад, но речь Байдена, в которой президент США говорил о гораздо более широком конфликте между демократией и автократией, показала, что она может длиться намного дольше.

"Сейчас идет какая-то адская идеологическая мобилизация со всех сторон. Все эти люди готовятся воевать несколько лет. Похоже, что все стороны безрассудно готовятся к долгосрочной войне, которая будет иметь трагические последствия для всего мира", - заявил Дерипаска.

Напомним, что после вторжения России в Украину Олег Дерипаска попал под санкции, ведь входит в ближайший круг российского диктатора Владимира Путина. Вместе с ним под санкции попали и другие олигархи, после чего один за другим осудили действия РФ в Украине.

В частности, войну, которую Путин развязал в Украине, не поддержали Олег Тиньков, Олег Дерипаска и Михаил Фридман.

"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", - заявил Тиньков.

В свою очередь в Европейском Союзе ввели санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

После начала полномасштабной войны России против Украины курс рубля упал. В понедельник, 7 марта, он обновил исторический минимум – 140 за доллар. Стоимость евро превысила 150 рублей.

Вас также могут заинтересовать новости: