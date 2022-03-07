Это произошло на фоне новостей о возможном введении нефтяного эмбарго.

После начала полномасштабной войны России против Украины курс рубля рухнул. В понедельник, 7 марта, он обновил исторический минимум – 140 за доллар. Стоимость евро превысила 150 рублей.

23 февраля, в последний день перед началом войны против Украины, курс рубля достигал 80 руб./$.

Согласно данным биржевых торгов Investing.com, курс доллара в РФ взлетел до исторической отметки. Вместе с тем ожидается и резкий рост курса в банках и обменниках. Это происходит на фоне новостей о возможном введении нефтяного эмбарго.

Отметим, что на Московской бирже торги на несколько дней остановлены.

Напомним, утром 24 февраля РФ ворвалась в Украину, агрессор начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев и Харьков.

Ряд стран мира решили наказать власть РФ за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции. В частности, ЕС решил, что с 12 марта семь российских банков - "ВТБ", "Банк России", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" и "ВЭБ.РФ" - должны быть отключены от международной финансовой системы SWIFT.

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