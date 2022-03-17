С начала российского вторжения в Украину оккупанты понесли значительные потери.

В сети появилось видео, на котором российские оккупанты жалуются на "дядьку Вовку" и рассказывают об огромных потерях в Украине.

Очевидно, что речь идет о президенте страны-агрессора Владимире Путине.

"Нас в батальоне осталось человек 20. Вторые сутки вообще не спим. Пока еще крепимся... Пацанов дох*ра потеряли... Нас в ж*пу кидают, в самую ж*пу. Такое ощущение, что дядька Вовка хочет, чтобы нас всех порвали нах*й", - говорит один из оккупантов.

А второй россиянин добавляет: "Да не говори так, нормально все. Будем живы".

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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