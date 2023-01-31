Убийцей оказался военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка родом из Курской области РФ, ему заочно сообщено о подозрении.

Идентифицирован российский военный, который убил и расчленил фермера во время оккупации Купянского района Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении военнослужащему ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2022 года военнослужащий 7-го отдельного мотострелкового полка родом из Курской области РФ вместе с другими российскими военными приехал к фермерскому хозяйству в селе Безмятежное Купянского района, владельцем которого был человек с активной проукраинской позицией родом из Закарпатской области. Односельчане называли его "Вуйком", - говорится в сообщении.

Сообщается, что военный вышел из машины и сказал владельцу фермерского хозяйства подойти к нему под предлогом помощи в ремонте машины.

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"Когда фермер подошел к нему, военный выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и скончался на месте. После этого российский военнослужащий расчленил тело убитого, часть положил в авто, на котором приехали оккупанты, и поджег. Чтобы скрыть циничное преступление, военный забрал отрубленные остатки тела фермера и выбросил их по дороге в село Вишневое Купянского района", - проинформировали в прокуратуре.

Правоохранители устанавливают других российских военных, причастных к совершению этого преступления.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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