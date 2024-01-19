Командир самолета в последний раз выходил на связь 13 января, поделилась его жена.

Экипаж ликвидированного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 считают пропавшим без вести, и командование части, в которой базировались летчики, пока не планирует каких-то траурных мероприятий, а родственники оказались в "подвешенной" ситуации.

Командир борта - 56-летний летчик 2 класса Вячеслав Левченко, который считался одним из опытнейших российских пилотов и "штучным профессионалом", также в числе пропавших без вести, эту информацию Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ" подтвердила его жена Виктория.

"Сказали, что числится пропавшим без вести. Но шансов очень мало", - поделилась она и добавила, что ее муж в последний раз был на связи 13 января. По словам собеседницы, в этот день он сказал, что начинает дежурить.

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Российский А-50 сбит - что сегодня стоит знать

14 января появилась информация, что в небе над Азовским морем сбили самолет российских оккупантов А-50. 15 числа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил ликвидацию борта противника.

Авиационный эксперт - бывший инженер-конструктор Константин Криволап говорил, что на борту самолета были элитные специалисты, на подготовку которых нужно потратить много лет, поскольку они должны быть очень опытными и уметь принимать правильные решения за ограниченное количество времени.

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