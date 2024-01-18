На борту вражеского самолета были специалисты, которых не подготовишь за пять лет, отметил бывший инженер-конструктор.

Экипаж сбитого российского борта дальнего радиолокационного обнаружения и управления - это самолет А-50, был уникальным, поскольку его представители были элитой.

Бывший инженер-конструктор, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал "24 Канала", что "таких специалистов за пять лет не подготовишь, это очень большой опыт, очень большие знания, хорошая реакция, способность принимать правильное решение в ограниченном времени". "...есть пирамида принятия решений. Они находятся на уровне военных решений оперативного времени. Это решения, которые надо принимать сейчас в конкретном месте. Там находятся люди, которые получают множество информации", - сказал собеседник.

Авиаэксперт добавил, что эти сведения они должны "принимать, идентифицировать, обрабатывать, потом паковать и передавать другим для принятия конкретных решений". "Они тогда решают, кому куда бежать, что делать, где стрелять, перемещать войска, определять цели и наносить удары", - подчеркнул Криволап.

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По его словам, специалисты, которые находятся на самолете А-50, должны достаточно четко работать, там не может быть какой-то халтуры.

"Поэтому там находилась элита, которая понимает и потребности ПВО, и авиационные потребности, возможности на суше. Это специалисты очень высокого уровня, их не так много. Их специально не готовят в военных училищах - их готовят искусственно. Стоимость таких специалистов выше, чем стоимость пилота", - заявил бывший инженер-конструктор.

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15 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил, что наши защитники уничтожили два российских самолета - А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

Позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что, похоже, Ил-22 таки смог долететь до российского города Анапа. В то же время он подчеркнул, что "корыто" противника восстановлению не подлежит.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наши бойцы уже ликвидировали 331 российский самолет. Кроме того, уничтожено 324 вертолета захватчиков.

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