Возможности вражеской авиации уменьшаются с уничтожением спецтехники и летного состава, подчеркнул спикер Воздушных сил украинской армии.

Еще один российский самолет А-50 сбит, и это не изменит кардинально ситуацию на поле боя, но систематическое уничтожение таких бортов может сильно помочь Украине.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Возможности росиавации уменьшаются с уничтожением специальной техники и летного состава, таким образом можно по немногу уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть. К сожалению, у нас ограниченный ресурс сегодня в средствах противовоздушной обороны. Способности их уменьшаются, но враг имеет такие самолеты, враг может планировать и в дальнейшем удары. Конечно, будут учитывать то, что произошло", - пояснил Игнат.

Он также рассказал о важности экипажа российского А-50, который погиб всем составом. Игнат сказал, что вполне возможно, что их ранее готовили украинские специалисты.

Видео дня

"Даже не сомневаюсь в этом. Россия имеет достаточно учебных заведений и ресурсов для того, чтобы обеспечивать потребность в летном составе. Но опыт тех людей, потраченные на них годы и ресурсы, очень хорошо, что мы ликвидировали целый экипаж такого самолета. Поскольку им надо закончить летное ВУЗ, это пять лет. Кроме того, еще длительное обучение, полеты в воинских частях, в условиях боевых действий. Это специалисты, которые имеют серьезный опыт", - объяснил Игнат.

Чем сбили А-50 противника - что сейчас стоит знать

На днях стало известно, что над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Сообщалось, что Силы обороны Украины сбили борт из советского ЗРК С-200.

Кроме того, стало известно, что в результате сбития весь экипаж самолета уничтожен. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

Вас также могут заинтересовать новости: