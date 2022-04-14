У более 5 тысяч ткань практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели.

Мобилизованных в армию русских обеспечивают списанными и непригодными к использованию бронежилетами.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовывают наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам", - сказано в сообщении.

По информации ГУР МО, 12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели.

"Бронежилеты были сняты с длительного хранения", где они годами лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить. Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные – пока неизвестно", - отмечают в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные в предсмертных посланиях просят родственников не ехать на войну в Украину.

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