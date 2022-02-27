От начала атаки на Киев, с 24 февраля, в городе погибли или умерли девять мирных жителей, в том числе один ребенок, сообщил мэр столицы.

Киев продолжает держать оборону, в настоящее время в целом ситуация в городе контролируемая.

Об этом говорится в видеосообщении мэра столицы Виталия Кличко, обнародованном в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

"Киев продолжает держать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп", - сказал Кличко.

Он отметил, что именно для безопасности жителей в городе был введен комендантский час до утра 28 февраля. Мэр призвал не выходить на улицы.

"Выйти можно только, если, по сигналу воздушной тревоги, вы идете в укрытие", – отметил Кличко.

По его словам, российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы в столице.

В целом в Киеве, с начала атаки, 24 февраля, погибли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок, 4 неизвестных человека и 18 военных и бойцов теробоны. Ранены 106 человек, из них 47 гражданских, в том числе трое детей, среди которых 17-летний курсант.

"В целом ситуация в городе сейчас контролируемая. Все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт не ездит. Метро - тоже. Подземные станции метро работают как укрытие для людей", - напомнил Кличко.

"Я прошу всех сохранять выдержку. И оставаться дома или в укрытиях", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.