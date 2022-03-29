Валерий Грицай родом из Киевщины сейчас занимает должность военного комиссара Белгородской области РФ.

"Пушечное мясо" воевать в Украину направляет из России уроженец Яготина Киевской области, ныне военный комиссар Белгородской области РФ Валерий Грицай.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Юрий Задоя.

"На фото Валерий Грицай, уроженец города Яготин Киевской области. Этот человек 30 лет прожил в Яготине, а ныне занимает должность военного комиссара Белгородской области рф. В то время, когда в Украине война – Валера послушно выполняет приказы путина и проводит мобилизацию, чтобы уничтожать своих земляков", – пишет Задоя.

В то же время офицер ВСУ сообщил, что до сих пор в Яготине проживают мама (Грицай Ольга Сергеевна) и сестра (Стригун (Грицай) Лариса Степановна) предателя. Поэтому он предлагает Грицаю позвонить своим родным и спросить, что реально происходит у него на Родине.

Как сообщал УНИАН, воевать России против Украины помогают некоторые военные из Крыма, которые предали Украину еще много лет назад. В частности, российским кораблем "Орск", а также другими поврежденными кораблями в порту Бердянска, командовали предатели, которые перешли на сторону России в 2014 году.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил предателей Украины из Крыма: живите и держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии.