Президент отметил, что они предали Украину, потому что думали, будто будут жить лучше, а не потому, что хотят повторить судьбу своих коллег, которые погибли на земле или на море Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил предателей Украины из Крыма: живите и держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент обратился с предупреждением ко "всем предателям Украины, которые перешли на сторону врага в Крыму еще годы назад".

"Вы же переходили, потому что думали, будто будете жить лучше? А не потому, что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, которые погибли... где-то на земле или на море Украины. Ну так и живите. А это значит – держитесь как можно дальше от наших городов и от нашей армии", - сказал Зеленский.

Ранее в МВД заявили, что подавляющее большинство задержанных в стране российских диверсантов являются гражданами Украины.

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