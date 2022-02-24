Нацгвардейцы оказывают ожесточенное сопротивление оккупантам.

Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере.

"Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе", - написал он.

Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @SwedishPM. Це оголошення війни всій Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии кафиров будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", - говорится в его сообщении.