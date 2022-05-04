С целью нанесения авиационных ударов по объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях противник привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию.

Оккупационные войска Российской Федерации вчера нанесли почти полсотни авиаударов по объектам в Украине, в том числе управляемыми авиационными ракетами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил на брифинге в Киеве.

Спикер отметил, что к нанесению авиационных ударов по объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях противник привлекал оперативно-тактическую и стратегическую авиацию.

"Нанесено почти полсотни авиационных ударов, в том числе с применением управляемых авиационных ракет. Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 осуществили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования с воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины с целью повреждения транспортной инфраструктуры нашего государства", – заявил Мотузяник.

Отдельно он сказал, что командование российских войск пытается усилить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также развить наступление на отдельных участках на Запорожском и Криворожском направлениях.

"С этой целью противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", – подчеркнул Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, вечером 3 мая российские войска обстреляли ракетами ряд регионов Украины.

По данным "Укрзализныци", оккупанты нанесли ракетные удары по 6 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. По предварительным данным, среди железнодорожников или пассажиров поездов пострадавших не было.

Вас также могут заинтересовать новости: