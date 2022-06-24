Вражеские войска захватили ряд сел вдоль трассы.

Российские войска, вероятно, контролируют трассу T1302 Бахмут-Лисичанск, отрезав линию снабжение украинских сил в Лисичанске.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики обращают внимание на сообщения местных властей, что большие участки трассы постоянно обстреливаются врагом.

Накануне враг захватил Николаевку, это населенный пункт вдоль трассы Т1302, он примерно в 15 км к юго-западу от Лисичанска. "Российские войска дополнительно продолжили штурмовые операции в Берестове, населенном пункте, прилегающем к Николаевке по трассе Т1302", - отмечают эксперты.

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Россия сосредоточила все усилия на захват Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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