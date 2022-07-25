Бои на Донбассе и в Херсонской области для российских войск безрезультатны.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
В настоящее время враг столкнулся с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на юге Украины.
По сообщениям аналитиков из Института изучения войны, украинские защитники за последнюю неделю повредили все три моста, ведущих в Херсон, которые контролируют оккупанты.
Кроме того, в ночь на 24 июля украинские партизаны взорвали железную дорогу вблизи Новобогдановки в 30 км на север от оккупированного Мелитополя.
Противник вчера предпринял попытку провести ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Также ВС РФ продолжили обстрелы вдоль всей линии фронта на южном направлении.
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