Сейчас спасатели разбирают завалы, информация о пострадавших выясняются.

Оккупанты ночью ударили ракетами по Чугуеву на Харьковщине, в результате чего разрушены школа и дом культуры, где находились мирные жители.

Об этом сообщила в Telegram Чугуевский городской голова Галина Минаева.

"Сегодня ночью враг снова коварно обстрелял наш город. Разрушенные гражданские объекты - очередная школа и дом культуры, где находились мирные жители. Сейчас спасатели разбирают завалы, а значит число пострадавших будет уточняться", - отметила она.

Минаева призвала горожан сохранять спокойствие и по возможности ограничить передвижение по улицам города.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки на Херсонщине.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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