Россияне даже запретили персоналу Запорожской АЭС общаться, отметил "Энергоатом".

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции правила работы и пребывания на объекте едва ли не ежедневно становятся для работников все жестче.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом". "Под строгим табу любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные полицаи четко определили. Выходить не то что за пределы станции, но и просто на улицу - строго запрещено. Находясь на работе, сотрудники теперь имеют право смотреть только прямо перед собой. Потому что поворачивать голову, да даже просто взглянуть в сторону, - строго запрещено", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Энергоатом", персоналу даже запрещено общаться.

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Сейчас на ЗАЭС остается работать около 2,5 тыс. атомщиков. Однако едва ли не самым главным подразделением на атомной станции теперь стала служба охраны: именно вооруженные "охранники" сейчас решают, как функционировать объекту. Перед рабочей сменой они внимательно и тщательно проверяют атомщиков на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно эстакадой.

Как подчеркивает энергкоомания, причина новых запретов, изрядно затрудняющих рабочую коммуникацию между работниками ЗАЭС, проста: оккупанты пытаются замаскировать собственные огневые позиции и большое количество военной техники на территории крупнейшей в Украине и в Европе атомной станции. В "Энергоатоме" подчеркнули, что враг цинично превратил атомную станцию в военный объект.

Ситуация на Запорожской АЭС - сейчас это стоит знать

РФ захватила ЗАЭС в марте прошлого года. Братинская разведка в конце апреля 2023 года сообщила, что противники подготовились к активным боевым действиям на территории АЭС в случае контрнаступления защитников Украины, в частности, на крышах реакторных сооружений оборудованы огневые позиции.

В Госатомрегулировании сообщили, что россияне разместили в помещении четвертого энергоблока ЗАЭС взрывчатку. Также на территории станции была замечена вражеская военная техника.

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