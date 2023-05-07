Присутствие и активность оккупационных войск РФ на территории атомной электростанции увеличивается.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси рассказал о ситуации на Запорожской АЭС, где в последнее время увеличивается присутствие и активность российских оккупационных войск. Специалисты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, постоянно слышат звуки обстрелов.

Как отмечается на сайте агентства, Гросси "выразил глубокую обеспокоенность по поводу все более напряженных, стрессовых и сложных условий для персонала и семей работников станции".

"Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я чрезвычайно обеспокоен реальными рисками ядерной безопасности и физической безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды. Этот большой ядерный объект необходимо защитить. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы все стороны взяли на себя обязательства достичь этой жизненно важной цели, и МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность", – подчеркнул он.

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Кроме того, эксперты МАГАТЭ получили информацию о том, что в городе-спутнике Запорожской АЭС – Энергодаре – оккупанты проводят эвакуацию. В то же время назначенный оккупантами "директор" ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что персонал станции не эвакуируется и прилагает все усилия для соблюдения ядерной безопасности. По его словам, все шесть реакторов АЭС остановлены. Черничук подчеркнул, что оборудование станции обслуживается в соответствии со всеми правилами ядерной и физической ядерной безопасности.

Ситуация на Запорожской АЭС

Россияне заявили об остановке всех шести реакторов оккупированной Запорожской атомной электростанции. Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров считает, что российские захватчики могут готовить провокации.

Ранее в Госатомрегулировании сообщали, что россияне разместили взрывчатку в помещении четвертого энергоблока ЗАЭС. Также там появилась военная техника. Отмечается, что неадекватные действия оккупантов подвергают опасности персонал Запорожской АЭС и жителей близлежащих населенных пунктов.

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