Люди плыли из дач, которые находятся на левом берегу Днепра.

Российские оккупанты обстреляли лодку с людьми, которые пытались выехать из оккупированной части Херсонской области.

Об этом речь идет в сообщении Херсонской ОВА. Там отметили, что в результате обстрела, два человека получили ранения.

"Под обстрел попали люди, которые пытались добраться до Херсона на лодке", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ОВА, люди плыли из дач, что на левом берегу Днепра. "Предварительно ранены два человека. На место выехали экстренные службы", - уточнили там.

Ситуация на Херсонщине

С момента освобождения Херсона и части области, российские оккупанты постоянно остреливают эту территорию. Также, отступая, оккупанты заминировали почти все. Почти ежедневно с Херсонщины поступает информация о подрывах на российских минах гражданского населения.

А сегодня стало известно, что в суд передано уголовное производство против бывшего руководителя Службы безопасности Александра Якименко, который возглавлял спецслужбу во времена беглого президента Виктора Януковича, и еще 8 человек, которые пытали гражданских во время оккупации Херсонщины.

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