Также оккупанты обстреляли село Казацкое, один житель получил ранения.

Войска оккупантов из артиллерии обстреляли Херсон, в результате чего погиб человек.

"Россияне обстреливают Херсонщину. Из артиллерии ударили по городу Херсон, попали в частный дом - погиб человек на улице", - сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кроме того, по словам Ермака, оккупанты обстреляли село Казацкое.

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"Также попали в частный дом, есть раненый", - сообщил он.

Обстрелы Херсонской области

Как сообщал УНИАН, оккупанты за прошедшие сутки 54 раза обстреляли территорию Херсонской области, погибли три человека. В Херсоне 27 снарядов попали в жилые кварталы.

В одном из населенных пунктов Херсонской области на частном дворе нашли авиационную бомбу ФАБ-500. Бомба пролежала в хлеву хозяина довольно долгий период.

Также вчера оккупанты обстреляли лодку, на котором люди пытались добраться до Херсона, ранены два человека. Они плыли из дач, что на левом берегу Днепра.

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