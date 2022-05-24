Украинские защитники за сутки на двух направлениях уничтожили восемь вражеских артсистем и три танка.

Военнослужащие группировки Объединенных сил сегодня на Донбассе уничтожили 8 вражеских артиллерийских систем и 3 танка.

Об этом говорится в сообщении на странице группировки Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что группировка ОС продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах", - говорится в сообщении.

Украинские защитники и защитницы из состава Группировки ОС отразили сегодня 9 атак врага. Еще на шести локациях продолжаются бои с оккупантом.

За сутки, которые заканчиваются, военнослужащие группировки ОС уничтожили три танка и 8 артиллерийских систем противника, 18 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и один автомобиль.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БпЛА типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, в МВД считают, что Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

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