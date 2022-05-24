Отмечается, что "на орехи" российские оккупанты получили своими же минометами и БК.

Бойцы минометного подразделение отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожили минометный расчет врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, опубликовав видео.

"На орехи" российские оккупанты получили своими же минометами и БК. Трофеи наши воины сразу пускают в бой", – отметили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что совместно с аэроразведкой 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко военные Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили вражеский танк.

Потери России в Украине

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 мая ориентировочно составили почти 29 350 личного состава.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили:

танков ‒ 1302 (+9) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 3194 (+28),

артиллерийских систем – 606 (+2),

РСЗО – 201,

средств ПВО – 93,

самолетов – 205 (+1),

вертолетов – 170.

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