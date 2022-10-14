Это будут военные из состава Региональной группировки войск.

Российские войска начнут прибывать в Беларусь уже в ближайшие дни.

Об этом заявил замначальника Генштаба ВС Беларуси Виктор Тумар, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram.

По его словам, это будут военные из состава Региональной группировки войск.

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"Считаю необходимым отметить, что буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей Региональной группировки войск (сил). С ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства", - сказал Тумар.

Также беларуским военнослужащим запретили выезд из страны, сообщает оппозиционный сайт Наша Ніва.

Исключением стали поездки в Россию. Также, офицерам запаса начали поступать предложения вернуться на службу. Такие предложения им делают в военкоматах, куда их вызывали якобы для "уточнения информации".

Угроза вторжения Беларуси в Украину: детали

Диктатор Лукашенко 10 октября сообщил о развертывании общей группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

По данным Генштаба, признаков формирования наступательных группировок на территории РБ и передвижения войск на границе с нашей страной не наблюдается.

По данным украинской разведки, Россия планирует разместить 20 тысяч мобилизованных в Беларуси.

11 октября в Беларуси начали проверку армии. Она имеет комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению.

14 октября Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.