Лукашенко продолжает помогать Путину для осуществления военной агрессии на территории Украины.

Очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл с Гомеля на временно оккупированную территорию Крыма.

Об этом говорится в Facebook в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00 относительно российского вторжения.

"Руководство Республики Беларусь продолжает оказывать помощь Российской Федерации для совершения военной агрессии на территории Украины. Так, по имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым", - сказано в сообщении.

Видео дня

Как Беларусь помогает России в войне против Украины

По данным украинской разведки, Россия планирует разместить 20 тысяч мобилизованных в Беларуси.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

4 октября Лукашенко признал, что его страна участвует в "российской специальной военной операции", но в то же время диктатор отказался отправлять белорусских солдат в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: