Серая зона расширяется, и враг ничего не может с этим поделать.

На левом берегу Днепра на Херсонщине расширяется серая зона. Такая тенденция продолжится, российские оккупанты не имеют возможности противостоять эффективным действиям украинских войск, заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Стоит понимать, что внимание к левому берегу Днепра очень давно приковано. В частности, от Олешек до Новой Каховки. Уже в течение нескольких недель мы наблюдаем сообщения от американского Института изучения войны о расширении плацдарма и расширении серой зоны. У нас также есть осторожные комментарии от оперативного командования "Юг". Однако в то же время мы наблюдаем панику оккупантов в их пабликах. Также и российские военкоры паникуют по поводу действий ВСУ на левом берегу Днепра", – подчеркнул чиновник в эфире телеканала "Эспрессо".

Он заметил, что серая зона расширяется, и враг ничего не может с этим поделать. Хлань также связал с этим новость об уходе российской группировки "Днепр", которая ширилась в пропагандистских ресурсах утром 13 ноября.

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"На фоне этого сегодня появилась новость от известных российских ресурсов, что якобы оккупанты решили отойти на лучшие позиции. Затем они начали опровергать эти новости. Все это и указывает на то, что сделать хоть что – то против удачных действий Сил обороны они не могут", - резюмировал депутат.

Ситуация на левом берегу Днепра: последние новости

Утром 13 ноября ряд российских пропагандистских ресурсов со ссылкой на Министерство обороны страны-агрессора заявили, что российское командование приняло решение об отводе группировки "Днепр", которая базируется на левобережье Херсонщины, на "более выгодные позиции". Мол, отступление из Херсонщины является перегруппировкой, после которой часть сил будет задействована для наступления на других направлениях.

Примечательно, что всего за несколько часов те же ресурсы "аннулировали" свою новость. Там объяснили это тем, что сообщение отправило не Минобороны РФ. В самом же ведомстве подчеркнули, что новость о отступление оккупантов с Херсонщины – это "провокация".

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