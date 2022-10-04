Оккупанты устанавливают на танки бесполезные "курятники".

Россия устанавливает бесполезные так называемые "курятники" даже на свои самые современные танки Т-90 "Прорыв".

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В 2021 году появились первые фото и видео российских танков, у которых на башнях были установлены очень странные конструкции, являвшиеся неким подобием противокумулятивных решеток. В народе эти конструкции получили множество уничижительных прозвищ, например "мангал", но мне больше нравится "курятник", в первую очередь потому, что были очевидными их бессмысленность и бесполезность", – отметил он. Видео дня

По его словам, данный "курятник", по идее должен был защищать верхнюю проекцию танка от попадания ракет ПТРК Javelin, а также французских MMP и израильских Spike, однако, это не так.

"Несмотря на то, что данный факт был очевидным, мы увидели большое количество российских танков Т-72Б3, Т-80БВМ и даже Т-62 с "курятниками" на башнях. В октябре появилось первое подтверждение тому, что "курятники" устанавливаются уже даже на самый современный, условно серийный танк ВС РФ Т-90 "Прорыв". То есть, бессмысленный, бесполезный "курятник" становится штатной установкой на всех типах российских танков? Похоже, так и есть", – добавил Коваленко.

По мнению эксперта, для защиты танка куда более эффективным был бы комплекс активной защиты – КАЗ.

"И с этим, по идее, у России все должно быть в порядке, ведь еще от СССР она унаследовала ряд весьма перспективных разработок КАЗ для танков… Но при этом, имея более чем 70-летнюю историю разработок КАЗ, они так и не стали массовыми ни в советской, ни в российской армии… Семь десятилетий трудов и как результат "курятник" на башне самого современного серийного танка", – подытожил обозреватель.

Россия снимает с консервации "ценные" танки: что известно

Ранее Коваленко рассказывал, что Россия снимает танки Т-90А с консервации и отправляет на войну в Украину.

По его словам, танки Т-90А стали отправлять на хранение сравнительно недавно, если сравнивать с Т-72, Т-80 и даже Т-62.

"Если и вправду начинают снимать с консервации настолько ценные уникальные экземпляры, то возникает вопрос, а что же со всем остальными? Думаю, ответ напрашивается сам собой. То, что условно можно назвать производством в России, а на самом деле не более чем ремонтные базы, не справляется с нагрузкой восстановления Т-72 и Т-80", – считает Коваленко.