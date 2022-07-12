В Праге открылась выставка российской техники, которая была уничтожена Силами обороны Украины.

Российские танки добрались Европы, но в качестве металлолома.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский написал в Facebook, рассказывая о выставке российской техники, уничтоженной и захваченной силами обороны Украины, которая открыта в Праге (Чехия).

Он отметил, что российскими танками в Европе московские пропагандисты пытаются посеять страх среди граждан ЕС. "Одних пытаются напугать памятью о подавленных антикоммунистических восстаниях, как жителей Праги, Варшавы, Будапешта, кого – новой мировой войной, как берлинцев или парижан. И мечта россиян о победном трехдневный танковый марш до Ла-Манша разбивается о суровую украинскую реальность. Армия РФ теряет месяцы времени, десятки тысяч жизней своих солдат и тысячи единиц техники", - подчеркнул он.

Монастырский сказал на выставке о более 37 тысяч уничтоженных российских оккупантов в Украине, а также 217 сбитых самолетов и 188 вертолетов, разбитых более 1,6 тыс. танков и свыше 3,8 тыс. бронированных машин.

"Что ж, теперь российские танки действительно прибыли в Европу. Как и хотели в Москве. В качестве лома. Как это решили в Киеве", - подчеркнул Монастырский.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook, что Чехия стала второй страной НАТО после Польши, на территории которой проходит выставка уничтоженной российской техники. Он отметил, что там демонстрируется Т-90А из 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа РФ - до недавнего времени самой "элитной". Кроме того там демонстрируют пуско-заряжательную установку комплекса БУК-М2, МТЛБ Штурм-С, башню от САУ "МСТА-С"."Также можно будет рассмотреть достаточно редкую САУ 2С34" Хоста", которая является глубокой российской модернизацией советской САУ 2С1 "Гвоздика". Это очередной "аналоговнет", который стал трофеем наших воинов", - сообщает Резников.

Он отметил, что эта техника наступала на Киев через Сумщину и Черниговщину. "Цель выставок проста. Мы хотим показать жителям европейских государств, какое нашествие смертоносного железа сдерживает Украина", - сказал министр обороны Украины.

Резников отметил, что чем больше современного дальнобойного оружия от партнеров получит Украина, тем больше силы обороны Украины обеспечат города свободного мира интересными экспонатами. "Работаем над этим 24/7" - подчеркнул он.

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