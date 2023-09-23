Двое из пяти британцев, освобожденных в прошлом году, описали борьбу за восстановление своей жизни после пыток в плену.

Два британских военнопленных назвали обращение с ними со стороны российских "дикарей" хуже, чем отношение боевиков ИГИЛ. Об этом они заявили в годовщину их освобождения из российского плена, пишет The Times.

"В плену их заставляли записывать видео в стиле заложников с просьбой об их освобождении. Их избивали и кормили объедками. Они спали в камерах без окон, заполненных 30 заключенными. Им наносили удары ножом и били электрическим током. Они носили одежду, покрытую вшами, и над ними издевались, когда их семьи отчаянно пытались освободить их из плена. Их подвергли инсценировке казни. Их заставили петь гимн России. Их туалетом была пластиковая бутылка", - пишет издание.

Джон Хардинг, как и остальные, страдает от посттравматического стрессового расстройства и бессонницей. За его камерой постоянно следили камеры. В плену всякий раз, когда он засыпал, присылали охранника, чтобы разбудить его. Каждый раз, когда он закрывает глаза, в его голове вспоминается одно конкретное избиение.

Видео дня

"Однажды меня посадили в камеру. Спустились четверо парней, открыли дверь камеры, надели мне на голову мешок, вытащили и избивали 20-25 минут. Они выбили из меня все дерьмо. Они никогда не задавали мне ни одного вопроса. Им не нужна была никакая информация", - рассказал он.

Как пишет Times, в результате избиения у Хардинга были сломаны копчик и все ребра груди. До приезда в Украину он добровольно участвовал в борьбе с курдами в Сирии, сражаясь с ИГИЛ.

"Я бы сказал, что жестокость российской регулярной армии хуже, чем у ИГИЛ, - сказал он. - Я был в Сирии, сражаясь против ИГИЛ, и российская армия выставила ИГИЛ кучей чертовых бойскаутов. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать это".

Другой военный, Эслин, находясь в тюрьме, пережил унижение, когда в наручниках давал интервью пропагандисту Грэму Филлипсу, бывшему государственному служащему, который также родом из Ноттингема.

Пострадав от жесткого нормирования во время пребывания в плену, с момента освобождения он сильно набрал вес. Его психолог считает, что чрезмерное потребление является естественной реакцией на лишения, которые он перенес в плену, когда ему каждый день давали корку хлеба.

Из всех пыток, которым он подвергся, самые тяжелые были психологические - постоянная угроза расстрела и пропагандистские видеоролики, снятые под принуждением.

"Практически каждый день меня выводили и надевали на лицо капюшон. Каждый раз я был совершенно напуган. Мой пульс ускорялся. К тому времени, как я добирался до комнаты пропаганды, я был весь в поту", - добавил он.

Пытки в плену российскими оккупантами

Женщины, которых российские оккупанты незаконно удерживали, рассказали о пережитом во время незаконного задержания в Херсоне, в частности об условиях содержания, допросах и пытках. Аналитик zmina Онисия Синюк рассказала, что большинству из незаконно задержанных женщин в Херсоне даже не сообщали о причинах задержания.

По ее словам, во время задержания и после него женщин избивали. Кроме того, зафиксированы случаи пыток. Речь идет о различного вида избиениях, пытках электрическим током и водой, а также угрозах сексуальным насилиям и принудительном обнажении. В частности, одну из женщин пытали током, пуская его через грудь.

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