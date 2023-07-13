Речь идет об избиении, пытках электрическим током и водой, а также угрозах сексуальным насилием и принудительном обнажении.

Женщины, которых российские оккупанты незаконно удерживали, рассказали о пережитом во время незаконного задержания в Херсоне, в частности об условиях содержания, допросах и пытках.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве аналитик zmina Онисия Синюк рассказала, что большинству из незаконно задержанных женщин в Херсоне даже не сообщали о причинах задержания.

По ее словам, во время задержания и после него женщин избивали. Кроме того, зафиксированы случаи пыток. Речь идет о различного вида избиениях, пытках электрическим током и водой, а также угрозах сексуальным насилиям и принудительном обнажении. В частности, одну из женщин пытали током, пуская его через грудь.

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Правозащитникам удалось установить около 30 женщин, которые в разное время и на разные сроки были помещены в изолятор временного содержания в Херсоне. В частности, это бывшая сотрудница Управления патрульной полиции Херсонской области Ольга Гончевская и курсантка ХНУПС им. Кожедуба Наталья Сосмий.

По словам экс-полицейской, ее задержали в Херсоне вместе с мужем и впоследствии поместили в ИВС в Херсоне более чем на 1,5 месяца по наводке их бывшего коллеги. Оккупанты угрожали ей, издевались и пытали ее, пытаясь выведать данные о ее якобы причастности к украинским правоохранителям.

Гончевская сообщила, что сначала российские захватчики только допрашивали ее и угрожали, осуществляя психологическое давление, в частности обещали побрить ее налысо и вывезти ее родителей из оккупированной Херсонщины.

Однако впоследствии россияне применили к женщине пытки током, а также водой. Тогда женщину привязывали, накрывали ее лицо тканью и поливали водой. При таких условиях человек почти не может дышать, потому что влажная ткань не пропускает воздух. После того, как оккупанты поняли, что экс-полицейская ничего им не сможет рассказать, пытать ее перестали, а отпустили лишь впоследствии вместе с мужем, изменив меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

По словам Гончевской, после пыток она находилась в шоковом состоянии и смогла прийти в себя только благодаря женщинам, которых удерживали в камере вместе с ней.

Она также уточнила, что в двухместной камере в разное время удерживали от 2 до 8 женщин, поэтому спать приходилось просто на полу.

В свою очередь, Сосмий рассказала, что ее задержали в конце августа 2022 года - в ночь перед тем, как она планировала уехать из временно оккупированного Херсона, чтобы завершить обучение и призваться в ВСУ. Она уверена, что "сдал" ее командир, потому что оккупанты цитировали ей ее слова из последнего разговора с ним.

Россияне подозревали женщину в якобы сотрудничестве с СБУ.

Она отметила, что, когда оккупанты привезли ее в ИВС, то примерно 10 мужчин окружили женщину в коридоре здания, поднимали ей футболку и оттягивали джинсы, угрожая изнасилованием и намекая на то, что она будет "обслуживать" российских военных.

Впоследствии российские террористы также угрожали изнасиловать и вывезти во временно оккупированный Крым ее ребенка, а родителей - расстрелять.

По словам Сосмий, в российском плену ей часто становилось плохо, у нее были панические атаки и повышалось давление.

Также женщины рассказали и об ужасных условиях содержания, в частности об отсутствии медицинской помощи, отсутствии возможности сходить в душ и плохом питании, а также о постоянных криках и звуках, которые они слышали, когда оккупанты пытали других. Из-за этого у многих незаконно заключенных возникли или обострились проблемы со здоровьем.

В то же время, по словам прокурора Херсонской окружной прокуратуры Александра Голубцова, правоохранителям удалось установить причастных к этим преступлениям. В частности, в суд уже направили обвинительный акт в отношении российского командира и трех его подчиненных, которые задерживали и пытали людей.

Также установлены данные шести коллаборантов, перешедших на службу к россиянам, из которых четверо экс-правоохранителей.

Деоккупация Херсона и преступления россиян - главное

Официально об освобождении Херсона от российских оккупантов сообщили 11 ноября 2022 года.

Впоследствии стало известно о многочисленных фактах незаконных задержаний, заключений, пыток и убийств украинцев на временно оккупированной Херсонщине.

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