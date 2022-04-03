Британская разведка подтверждает перегруппировку вражеских войск.

Российские самолеты по-прежнему уязвимы для украинских систем ПВО малой и средней дальности.

Об этом идет речь в отчете британской разведки.

Эффективная работа ПВО по-прежнему представляет серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций.

В связи с этим подорваны усилия россиян по установлению широкого контроля над воздухом, что, в свою очередь, существенно повлияло на способность РФ поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов.

Британская разведка подтверждает перегруппировку вражеских войск.

"За последнюю неделю наблюдалась концентрация российской авиации в направлении юго-востока Украины, вероятно, в результате того, что Россия сосредоточила свои военные действия в этом районе", - сообщается в отчете.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия попытается атаковать Донбасс и юг. В то же время, по данным американской разведке, Путин установил себе "день победы" над украинским востоком 9 мая.

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