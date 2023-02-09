В ночь на 9 февраля обстрел со стороны россиян повредил частные дома, автомобили, а также городскую инфраструктуру.

В результате ночного обстрела российскими оккупантами города Никополь в Днепропетровской области погиб один человек.

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк. По его словам, в ночь на 9 февраля обстрел со стороны россиян повредил частные дома, автомобили, а также городскую инфраструктуру.

Также мэр Никополя отметил, что в городе были повреждены газопровод и линии электропередач.

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"9 февраля, четверг, утро. Вечер, ночь в тревогах, с обстрелом. Сейчас известно о повреждении 16 частных домов, 2 автомобилей, 7 хозяйственных сооружений, частного предприятия. Разрушено 1 хозяйственное сооружение. Повреждения получили линии электропередач и газопровод. Специалисты работают над их восстановлением. К сожалению, в результате обстрела погиб 1 человек", - сообщил он.

Саюк отметил, что местные власти и коммунальные предприятия продолжают работать над устранением последствий обстрела, а вся инфраструктура в городе работает. Также он призвал не игнорировать сигналы тревоги.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 45 авиаударов. В результате этих преступлений погибли три человека, еще трое украинцев находится в тяжелом состоянии. Также российские оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре на Херсонщине.

В частности, 8 февраля россияне нанесли ракетный удар по Семеновской общине Черниговской области. В результате обстрела погибли два человека, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Кроме этого, 8 февраля российские оккупанты ударили по Харьковской области, в результате чего ранения получили восемь человек. А поздно вечером 7 февраля россияне обстреливали Волчанск на Харьковщине, в результате чего ранена 16-летняя девушка, погибла пожилая женщина.

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