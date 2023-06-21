Гауляйтер ДНР Пушилин издал распоряжение о создании лагерей для содержания всех, кто не является гражданином так называемой "ДНР" или России.

Гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал официальное распоряжение о создании концлагерей на территории временно оккупированной Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив фото распоряжения.

"Концлагеря в Донецкой области. Теперь - официально. Гауляйтер Пушилин издал распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не является гражданином так называемой ДНР или России", - отметил Андрющенко.

Он добавил, что отдельно стоит обратить внимание на реадмиссию, "потому, что "в случае "днр" никакая реадмиссия невозможна в принципе. Никогда и никому. Это означает пожизненное содержание в лагере".

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По словам Андрющенко, это банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем, которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. "Разве что без газовых камер (хотя это не точно)", - подчеркнул он.

В тексте распоряжения, датированного 20-м июня и подписанного Пушилиным, говорится о создании "пункта временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы территории РФ, депортации или реадмиссии".

Ситуация на оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР"

Ранее сообщалось, что мужчин с регистрацией в городах оккупированной Донецкой области не выпускают за границу так называемой "ДНР" - ни в Россию, ни на оккупированную часть Запорожья. Это делается с целью сохранить "мобилизационный резерв".

Также, по данным Генштаба, во временно оккупированном Донецке "военкоматы" уже ищут офицеров запаса даже среди пенсионеров.

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