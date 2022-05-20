У убитых русских были связаны руки.

В освобожденном от россиян селе Малая Рогань под Харьковом собирают тела убитых оккупантов. Некоторых находят в неглубоких ямах, других - в колодцах.

Об этом говорится в материале Суспільного.

Во время февральского вторжения эти русские обстреливали жилые дома, выгоняли гражданских на мороз, а в частных дворах размещали тяжелое вооружение.

Уничтожили и часть местного храма, журналисты также заметили расстрелянные и поврежденные обломками автомобили на улицах села.

"Танки в каждом дворе. Танк, БТР, танк, БТР. Вот "бэтэр" один остался, "бэтэр" второй, командный остался, который заезжал. Вот считайте, на улице — с десяток их стояло. Техники. То есть, они прятались во дворах гражданских. За спинами привыкли прятаться за спинами детей и женщин, так и скрываются", - рассказал Суспільному пострадавший житель.

В колодце во дворе мужчины нашли и тела нескольких танкистов РФ. У одного из них - связанные за спиной руки и огнестрельное ранение головы.

Украинские военные предполагают, что оккупанты могли убить своих же солдат за попытку дезертирства или отказ идти в бой: "Они здесь очень долго стояли. На соседней улице мы нашли яму, которая была прикопана, с пятью трупами... Яма была засыпана и еще сожжена, с российскими военными. Я могу объяснить это одним: этих дезертиров сбросили в яму, сожгли, чтобы никто не узнал".

Мертвых кладут в белые мешки и отправляют на идентификацию к патологоанатомам, пытаются найти хоть какие-то документы, которые помогли бы выяснить имена и фамилии оккупантов.

Ранее The New York Times опубликовал видеодоказательства казни восемь мужчин в Буче российскими десантниками и идентифицировал личности жертв.

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