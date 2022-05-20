За прошедшие сутки в результате обстрелов в Харьковской области получили ранения 3 человека.

За минувшие сутки российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский район Харькова, Салтовскую, Алексеевку.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синєгубов.

По его словам, ночью в Дергачах снаряд попал в частный дом, а в селе Малая Даниловка от удара оккупантов загорелся гараж и авто.

"Около пяти часов утра горели 7 гаражей зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет", - уточнил чиновник.

По его данным, утром в результате обстрелов получили ранения 3 человека в пгт. Шевченково.

"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки. Но безуспешно. Ведет воздушную разведку с применением БпЛА", - рассказал Синегубов и добавил, что вражеские обстрелы также зафиксировали вблизи русских Тишков.

Напомним, на Харьковском направлении с 5 мая от российских оккупантов освобождены уже 23 населенных пункта.

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