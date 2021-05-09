Наглые выходки российских «Охотников» не помешали партнерам отработать программу маневров.

Флагман Морской охраны Госпогранслужбы накануне встретил корабль Береговой охраны США HAMILTON для проведения совместных учений. Действиям украинского и американского судов активно пытались помешать российские корабли.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ. Отмечается, что украинский и американский корабли встретились на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море и тренинги по обмену опытом.

"По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Элементы совместного маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения, почти не пришлось имитировать", - говорится в сообщении.

Как отметили пограничники, за действиями партнеров "по устоявшейся традиции" пристально следили и сопровождали своим присутствием корабли РФ. На этот раз на «охоту» отправились два пограничных сторожевых корабля БО ПС ФСБ РФ проекта «Охотник». Чуть отдаленно, но довольно навязчиво рядом кружил еще один корабль ЧФ РФ.

"Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя покинуть их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни четырёхбалльный шторм, ни наглые выходки «охотников» под триколором не помешали партнерам отработать программу маневров.

Сейчас корабль морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль БО США HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения.

Визит американского судна в порт Одесса запланирован на 10 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров