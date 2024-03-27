Пока что украинцы выигрывают гонку по восстановлению танков

21-я бригада имеет в своем распоряжении танки Strv 122. В ходе ожесточенных боев они потеряли как минимум семь из 10 этих танков, которые являются разновидностью немецкого Leopard 2A5.

Издание Forbes пишет, что большинство Strv 122 подбили на участке размером два на два километра за пределами Терни. Но аналитики Oryx назвали "уничтоженным" только один из 69-тонных четырехместных Strv 122. Остальные были просто "брошены" после того, как их экипажи покинули борт после ударов, нанесенных комбинацией мин, противотанковых ракет и FPV-дронов.

Таким образом, осталось шесть Strv 122, в основном на полях за пределами Терни. Инженеры украинской и российской армий соревнуются за то, чтобы забрать тяжеловооруженные, толстобронированные танки.

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Украинцы хотят забрать Strv 122, чтобы отправить их в Литву на ремонт. Русские хотят забрать Strv 122, чтобы осмотреть их и, возможно выставить на парад в качестве военных трофеев.

Пока что украинцы выигрывают гонку по восстановлению танков. Изучая спутниковые снимки поля боя вокруг Терни, аналитик Эндрю Перпетуа недавно пришел к выводу, что из пяти Strv 122, брошенных украинцами совсем недавно, три уже отбуксированы

Один из ненайденных Strv 122 лежит вдоль дороги из Терни, всего в миле к западу. Другой не найденный Strv 122 может стать вторым списанным танком танковой роты 21-й бригады.

Именно этот Strv 122 пыталась отбуксировать пара российских инженерных машин примерно 19 марта, через девять дней после того, как российский беспилотник FPV обездвижил его.

Две российские ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ зацепили Strv 122 и начали тащить танк на восток, к российским линиям, примерно в миле от них. Они прошли половину пути, прежде чем их заметила украинская 12-я бригада "Азов". Беспилотники бригады сначала нацелились на головной БРЭМ, кружа вокруг 45-тонной машины, пока начиненный взрывчаткой беспилотник не попал в задний дизельный двигатель БРЭМа.

Два FPV поразили ведущий БРЕМ в районе его двигателя; третий FPV попал в моторный отсек идущего следом БРЕМ, но, по-видимому, не причинил особого вреда. Четвертый FPV кружил над обездвиженным составом машин. Через неделю Перпетуя отметил, что Strv 122 все еще там - но БРЭМов там не было.

"Возможно, неповрежденный БРЭМ забрал поврежденный, а танк оставил", - написал он.

В отличие от другого не найденного Strv 122, тот, который русские пытались отбуксировать, находится на восточной - то есть российской - стороне поля боя за Тернами. Если россияне все-таки собираются захватить один из Strv 122, то этот танк, вероятно, все еще является наиболее вероятным кандидатом.

Еще предстоит выяснить, как быстро техники мастерской Strv 122 в Литве смогут починить три поврежденных танка, которые украинцы недавно забрали с передовой. Из-за дефицита запчастей для этих танков рабочим потребуются месяцы, чтобы отремонтировать поврежденный Strv 122 или Leopard 2.

Танки на вооружении ВСУ - главные новости

ВСУ комбинировано используют советскую и западную бронетехнику, чтобы боевые машины дополняли и усиливали друг друга.

Специфическое сочетание в одном бою стало заметным во ходе летнего контрнаступления Украины, когда немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley действовали вместе с советскими танками T-64 и T-72.

По данным аналитиков Forbes, за год тяжелых боев с момента получения первого Leopard 2 украинская армия потеряла не менее 12 танков.

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