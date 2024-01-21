Танки Abrams поступили в Украину еще в сентябре, однако до сих пор о них было мало что слышно.

ВСУ комбинировано используют советскую и западную бронетехнику на фронте, чтобы эти машины дополняли и усиливали друг друга. Об этом пишет Forbes в статье, посвященной тактике бронетанковых сил ВСУ.

Специфическое сочетание в одном бою западной и советской техники стало заметным во время летнего контрнаступления Украины, когда немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley действовали рядом с советскими танками T-64 и T-72. Теперь на фронте появились еще и американские танки М-1 Abrams, которые стали очень полезными на фронте, несмотря на их мизерное количество.

"Abrams имеет лучшие датчики из всех украинских танков. Благодаря системе теплового видения SADA-II 69-тонный четырехместный М-1 может обнаруживать цели на расстоянии до пяти миль (8 км) - дальше, чем все другие основные боевые танки в 23-месячной войне России против Украины", - пишет издание.

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Кроме того Abrams имеет 50-кратный цифровой зум, позволяющий идентифицировать вражеские цели с очень большого расстояния, особенно на ровной местности. Как отмечает Forbes, сейчас Abrams используются не столько как танки, сколько в роли сенсорной платформы для наведения на цели соседних танков советского образца.

Кроме того, существует вероятность, что полученные Украиной американские танки и БМП оснащены бортовой системой Blue Force Tracker, которая регистрирует на цифровой карте расположение дружественных сил.

"Если украинские Abrams и Bradley смогут делиться ситуационной осведомленностью через свои сетевые трекеры Blue Force, а не через голосовое радио, они могут стать лучшей командой, чем, скажем, Leopard 2 и Bradley", – пишет издание.

Сочетание "Абрамса" с другими боевыми машинами также предоставляет команде отличные возможности для ночных боев. М-1 с высококачественными тепловизионными прицелами видит почти так же хорошо ночью, как и днем, на расстоянии нескольких миль. Зато российский Т-72Б образца 2022 года имеет довольно примитивный тепловизионный прицел, который работает на расстоянии менее двух километров.

Война в Украине: танки Abrams

Как писал УНИАН, первые танки Abrams поступили в Украину в конце сентября 2023 года. В середине октября, наконец, поступили все обещанные танки - 31 единица. С тех пор в ВСУ почти ничего не рассказывали о том, где именно на фронте используют эти машины.

Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан предполагал, что до весны Украина не будет использовать танки Abrams в активных наступательных действиях. Полковник считает, что в зимних условиях с логистической точки зрения решение отправить на фронт небольшие группы Abrams было бы "неэффективным".

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