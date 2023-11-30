В то же время стало известно, что из-за обстрелов и бомбардировок россиян повреждены жилые дома, ТЭЦ, медицинское учреждение и детский сад.

В Херсонской области украинские защитники уничтожили вражескую технику, в частности лодки ДРГ. В Черном море находится до 16 "Калибров".

По информации Сил обороны юга Украины, оперативная обстановка в этой зоне остается напряженной, в Черном море на боевом дежурстве находится три ракетоносителя - надводный и два подводных. Их снаряжение составляет до 16 ракет типа "Калибр".

В течение суток (с 7:00 до 7:00) противник нанес два авиационных удара с применением 17 управляемых авиабомб, а также применил два FPV-дрона и сбросил с БпЛА различных модификаций 20 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины.

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"За минувшие сутки враг совершил 12 обстрелов населенных пунктов. По Херсону бил шесть раз. Также в области обстреляны: Антоновка, Тягинка, Велентенское, Дарьевка. С Кинбурнской косы вражеская артиллерия терроризировала Дмитровку и Очаков на Николаевщине", - говорится в сообщении.

В результате преступных действий врага на Херсонщине погиб гражданский еще четверо ранены. Обстрелами и бомбардировками повреждено около десятка частных домов, ТЭЦ, медицинское учреждение, дошкольное учреждение.

В то же время украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра, продолжают контрбатарейную борьбу, наносят огневые поражения по позициям и по тылам противника. В частности, за минувшие сутки ликвидированы семь оккупантов. Уничтожены пушка, две единицы автомобильной техники, наблюдательный пункт и полевой пункт боепоставки, а также – четыре лодки противника.

В пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение одной из вражеских лодок на Херсонщине. Это заслуга операторов БпЛА 11 бригады им. Михаила Грушевского.

"Нацгвардейцы точным ударом уничтожили моторную лодку диверсионно-разведывательной группы войск РФ", - подчеркнули в пресс-службе.

Партизаны на оккупированных территориях - последние новости

Сегодня на Херсонщине партизаны уничтожили установку противовоздушной обороны оккупантов. В частности, утром уничтожена позиция ПВО ВС РФ, которая находилась в Скадовском районе вдоль Краснознаменного канала. Вместе с техникой ликвидированы два российских оккупанта.

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