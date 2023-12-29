Он объясняет, что таково следствие массированных атак России по Украине.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат относительно захода в воздушное пространство Польши неопознанного воздушного объекта с территории Украины отмечает, что "это не является чем-то новым".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно информации о том, что в воздушное пространство Польши с территории Украины сегодня утром зашел неопознанный воздушный объект.

"Как видите, огромные атаки. То есть много летит в воздухе всего. Массированная атака. И такие случаи случаются уже не впервые. Мы видели пролет несколько месяцев назад или еще летом и комментировали уже об этом, что залетают даже на территорию Румынии ракеты. И ударные БпЛА, в частности там падают, и обломки, и так далее", - отметил Игнат.

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Так же, добавил он, это происходило в прошлом году и на территории Польши.

"Так что это не что-то новое. В результате таких массированных атак такое может случаться. Враг атакует наши пограничные территории, в том числе и на Западе. Это и Львовская область, и Франковская, и так далее. Поэтому такое возможно", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что это еще один знак и сигнал для партнеров Украины, что нашу страну нужно усилить необходимым количество средств противовоздушной обороны, чтобы она стала "щитом" между страной-агрессором Россией и Европой, защитила себя и их.

Ракетный удар РФ по Украине 29 декабря-главные новости

29 декабря Россия осуществила масштабную атаку на Украину. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины было уничтожено 114 воздушных целей: 27 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неопознанный объект, поэтому ее лидер Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными.

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