По словам российского захватчика, пулеметчики "косили все", убивая детей, женщин и мужчин.

Российский военный в телефонном разговоре со своей бабушкой рассказал, как он с другими оккупантами цинично расстреливал более 400 гражданских в Луганской области.

Перехват разговора россиянина обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины. Он говорит, что оккупанты убивали всех: и детей, и женщин, и мужчин.

"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х*я*ить, просто всех расх*я*или. Мы завалили ночью не менее 400 человек... Если и убьют меня, зато знаю то, что за собой столько-то людей заберу", - говорит он.

Оккупант рассказал, что российские пулеметчики заходили в дома украинцев и "косили все", убивая детей, женщин и мужчин.

"Местных, не местных... Просто все "выкосили". Мы заходили в дома и просто расстреливали... Просто нам дали приказ: "возьмите Кременную". Мы ее всю и "выкосили". С ночи до утра мы просто все "выкашивали", - сказал российский изверг.

В то же время, бабушка со своим внуком-убийцей согласилась, сказав: "Ну и правильно".

Военные преступления россиян в Украине

Как сообщал УНИАН, жестокие преступления оккупантов тщательно документируют украинские правоохранителей совместно с коллегами из стран-партнеров. В частности, они устанавливают личности российских военных, которые пытали, насиловали и убивали украинцев, а также обстреливали гражданскую инфраструктуру.

Так, 18 мая в Министерстве внутренних дел сообщили об установлении личностей еще двух российских оккупантов, расстреливавших автомобили с гражданскими во время оккупации Бучи Киевской области. Речь идет о командире парашютно-десантной роты и командире отделения 137-го парашютно-десантного полка, 106 десантной дивизии.

А ранее в суд направили дело против российского военного-гранатометчика, который расстрелял автомобили с мирными людьми, которые пытались эвакуироваться из Ирпеня.

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