Также зафиксировано 2 тысячи 770 появлений вражеских самолетов в украинском небе.

Более 2 тысяч российских ракет ударили по украинским городам и громадам за более чем два месяца.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентом Мальты.

По его словам, 2 тысячи 154 российские ракеты ударили по нашим городам и громадам за время чуть больше, чем два месяца.

"Зафиксировано 2 тысячи 770 появлений вражеских самолетов в нашем небе. Российские бомбардировки Украины не прекращаются ни одного дня и ни одной ночи", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что вчера, 9 мая, когда президент Европейского совета Шарль Мишель был с визитом в Одессе и встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Мишель был вынужден спуститься в бомбоубежище.

"Потому что Россия начала очередную ракетную атаку и ударила, в частности, по Одессе. 9 мая. Наверное, это впервые высокий представитель Евросоюза продолжал диалог со своим визави, спасаясь от ракетной угрозы в бомбоубежище", - сказал Зеленский.

Он отметил, что всего за два дня, 8 и 9 мая, когда европейцы чтили память жертв Второй мировой войны и праздновали День Европы, только по Одессе и Одесской области российская армия запустила 25 ракет и все по гражданским объектам.

"Российские самолеты постоянно сбрасывают авиабомбы и фосфорные бомбы на те здания, о которых оккупанты точно знают, что там нет никаких военных. Что там просто прячутся люди. Обычные мирные украинцы, обычные люди, как вы. Это просто террор", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, оккупанты устроили на нашей земле настоящий ад в городе Мариуполе.

"Они заблокировали его и с земли, и с моря. Постоянно бомбардировали. Там разрушено более 90 процентов всех зданий. До войны, кстати, это был полумиллионный город. Ему устроили искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарств... Знали ли в России, что происходит в Мариуполе? Да, знали. Но у российской армии был приказ именно разрушить этот город. И убить как можно больше наших людей", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что в результате российского вторжения в Украину погибли 226 детей, убиты еще тысячи взрослых - и это только те, чья смерть зафиксирована официально.

По его словам, около 12 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами, из них около 5 миллионов выехали за пределы нашего государства.

Зеленский подчеркнул, что Россию можно остановить с помощью оружия, которое предоставят партнеры, а также - санкции и остановка привилегий для граждан России, начиная от золотых паспортов с привилегиями и заканчивая двойным гражданством.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 6 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3309 мирных жителей. Еще 3493 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 9 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 226 детей. Еще 415 детей во время войны получили ранения.

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