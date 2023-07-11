Военнопленные содержатся в условиях, в которых живут, питаются и медицински обслуживаются офицеры ВСУ.

Российские военные в Украине в плену находятся до трех месяцев.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в сообщении на официальном сайте министерства. Она отметила, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину возникла необходимость обеспечения содержания военнопленных и этим теперь занимается Министерство юстиции Украины.

Высоцкая рассказала, что созданы участки и лагерь для содержания военнопленных, где они содержатся в соответствии с Женевской конвенцией.

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"Военнопленные содержатся в условиях, в которых живут, питаются и медицински обслуживаются офицеры Вооруженных сил Украины. В плену, в среднем, россияне находятся 2-3 месяца", - сообщила она.

При этом добавила, что к российским военнопленным имеют доступ международные организации, журналисты, а также различные правоохранительные органы.

"Украина показывает, что даже с военнопленными мы ведем себя достойно", - отмечает заместитель министра.

Война в Украине - военнопленные

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что в последние месяцы резко возросло количество обращений россиян на горячие линии проекта "Хочу жить" о желании сдаться в плен.

По состоянию на июнь из российского плена удалось вернуть 2526 граждан Украины. По мнению президента Владимира Зеленского, с наибольшей вероятностью вернуть всех военных и гражданских из российского плена будет возможным в случае выполнения украинской формулы мира.

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