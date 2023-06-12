Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, и воинов, которые обеспечивают обменный фонд.

С начала полномасштабного вторжения России и по состоянию на сегодня из российского плена удалось вернуть 2526 граждан Украины.

В частности, 11 июня домой удалось вернуть еще 95 украинских защитников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим. Вчера мы вернули из плена еще 95 наших ребят, наших воинов. Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок", - отметил глава государства.

Зеленский выразил благодарность всей команде, которая занимается обменами, и каждому воину, обеспечивающему для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей.

"Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем", - подчеркнул Зеленский.

Возвращение украинцев из российского плена

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 июня, Украина в ходе очередного обмена с РФ вернула домой 93 рядовых и сержантов, а также двух офицеров. Всего 95 человек.

Среди освобожденных - защитники из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, завода "Азовсталь". Кроме того, удалось вернуть участников спецоперации ГУР, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь".

Кроме военных россияне захватили в плен много гражданских. К этому времени из плена удалось освободить лишь 139 человек. Среди тех, кого до сих пор удерживает враг, похищенный на Киевщине журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Россия пытается замедлить процесс возвращения гражданских украинцев домой.

По словам Зеленского, с наибольшей вероятностью вернуть всех военных и гражданских из российского плена будет возможным в случае выполнения украинской формулы мира.

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