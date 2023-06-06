Этого можно достичь при условии выполнения формулы мира главы государства.

Выполнение формулы мира президента Владимира Зеленского с наибольшей вероятностью позволит сделать обмен пленными военными и гражданскими в формате "всех на всех".

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями украинских средств массовой информации. "Потенциально большая платформа (обмена) - это формула мира. Я считаю, что там будет результат. Вот где результат может быть мощным, таким как "все на всех", как возвращение всех детей, как возвращение гражданских или политических заключенных. Почему? Потому что формула мира сегодня - это площадка, которую мы готовим. Это очень все непросто, и там 10 пунктов, на основе которых собирается большое количество стран. Они будут разрабатывать в каждом из пунктов пошаговое решение проблемы, и потом все вместе будут давить на Россию, кто чем сможет", - сказал он.

Также Зеленский считает, что "мы решим все вопросы, как только Россия будет слабее".

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"А она становится слабее каждый день, и мы это видим. Они неспособны уже нас оккупировать, мы говорим о деоккупации наших территорий. С каждым днем это будет иметь влияние и на прочность Путина и его окружения, и на их прочность внутри их государства. Все это будет иметь большое влияние, я это вижу по изменению риторики наших партнеров", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения из плена удалось вернуть около 2500 украинцев, из которых примерно 550 – это дети и гражданские лица.

"Гражданских возвращать сложно, потому что в обмене меняешь военных на военных. У нас нет очень много гражданских, которых мы можем обменять на гражданских. Гражданскими занимаемся. Гражданские - это отдельный трек. Лубинец больше занимается гражданскими, и еще центр по возвращению наших детишек открылся, и там есть очень мощная программа, они уже вернули более 300 детей", - сказал он.

По его словам, с обменами военных помогали Саудовская Аравия и Турция, причем вторая также задействована в возвращении гражданских лиц из российского плена.

"Со стороны Турции вопрос крымских татар, я считаю, что это на них. Я с ними говорил еще до начала полномасштабного вторжения, еще когда у меня был первый визит в Турцию, познакомились с Эрдоганом, я тогда привез ему список всех политзаключенных крымских, там не только крымские татары, кстати, потом обновлял этот список. Он обещал мне помочь, будем смотреть на результат", - сказал Зеленский.

Оценивая перспективы быстрого возвращения гражданских украинцев, президент отметил, что в этом вопросе нужно полагаться на помощь тех стран или организаций, которые имеют влияние на РФ в экономической, политической или религиозной плоскости.

"Например, если мы берем ООН, с одной стороны они помогали с зерновым коридором, а другой стороны – у нас сегодня подрыв нашей станции, а Генассамблея ООН поздравляет с днем русского языка. Я после чего ничего не могу сказать. О чем мне сегодня с ними говорить? Вопрос возвращения гражданских непростой. Сегодня был представитель Ватикана от папы, я его просил, чтобы он занимался именно детьми, помогал возвращению наших детей. Так же я эту тематику проговаривал с Китаем", - сказал он.

Обмен пленными

25 мая состоялся очередной обмен военнопленными, в результате чего из российского плена удалось вызволить еще 106 защитников – восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. В то же время, 68 из освобожденных воинов считались пропавшими без вести.

Всего с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой 2 430 человек, из которых 139 гражданских.

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