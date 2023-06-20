Увеличение количества заявок в штабе объясняют "закручиванием гаек" на территории страны-агрессора.

За последние два месяца резко возросло количество обращений россиян на горячие линии проекта "Хочу жить" о желании сдаться в плен, заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Как сообщается, всего с момента запуска проекта в сентябре 2022 года в "Хочу жить" поступило 20 014 обращений по всем каналам: Telegram, WhatsApp, чат-бот и на горячую линию.

"За последние два месяца на "Хочу жить" поступило почти столько же заявок, как за первые полгода работы проекта", – отметили в штабе.

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Увеличение количества заявок в штабе объясняют "закручиванием гаек" на территории страны-агрессора.

"Возросло количество заявок на предварительную сдачу в плен от тех россиян, которым грозит мобилизация и которые не хотят становиться пушечным мясом Кремля. Это объясняется также "закручиванием гаек" властями РФ: проведением скрытой мобилизации, внедрением онлайн-повесток и разрешением изымать загранпаспорта у призывников", – комментируют в координационном штабе.

Проект Хочу жить - что надо знать

"Хочу жить" - это украинский государственный проект, призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

По информации координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, всего за 9 месяцев работы сайт проекта посетили 45 миллионов человек из страны-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

В штабе объясняют, что всех, кто добровольно сдался, оформляют как попавших в плен в бою. Это означает, что пока военнослужащий будет находиться в украинском плену, в России ему будут дальше платить. При этом россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Проект "Хочу жить" принимает обращение о сдаче в плен через Telegram (в частности, функционирует чат-бот https://t.me/spasisebyabot) и WhatsApp по номерам +380 95 68 86 888, +380 93 68 86 888, +380 97 68 86 888. Для звонков можно использовать номера +380 44 35 08 917 и 688 (только с украинских номеров).

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